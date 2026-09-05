bank bjb Buka Kantor Cabang Pangandaran, Perkuat Akses Keuangan dan Potensi Ekonomi Pesisir

jpnn.com, PANGANDARAN - bank bjb terus memperkuat jaringan layanan perbankan dengan menghadirkan Kantor Cabang Pangandaran sebagai bagian dari upaya mendekatkan akses layanan sekaligus memperluas kontribusi perseroan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Peresmian Kantor Cabang Pangandaran menjadi langkah strategis bank bjb dalam menangkap berbagai peluang bisnis yang berkembang di wilayah tersebut, sekaligus memperkuat kehadiran perseroan di tengah masyarakat dan pelaku usaha.

Kantor Cabang Pangandaran sebelumnya beroperasi di Jl. Merdeka Barat No. 396, Kelurahan Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Kini, kantor tersebut menempati lokasi baru di Grand Pangandaran, Jl. Merdeka, Kavling C-3A, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Kantor Cabang Pangandaran mulai beroperasi pada 13 Juli 2026, sekaligus menjadi momentum bagi bank bjb untuk menghadirkan akses layanan perbankan yang makin dekat, mudah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan aktivitas ekonomi di wilayah Pangandaran.

Dalam peresmian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hadir dan melakukan penandatanganan prasasti yang disaksikan oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, sebagai penanda resmi hadirnya Kantor Cabang Pangandaran di lokasi baru.

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Turut hadir manajemen bank bjb, yakni Komisaris Rudie Kusmayadi, Komisaris Novian Herodwijanto, Direktur Utama Ayi Subarna, Direktur Operasional Herfinia, serta Direktur Konsumer & Ritel Nunung Suhartini beserta jajaran.

Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempatkan penguatan aktivitas ekonomi daerah sebagai bagian penting dari pembangunan Jawa Barat.