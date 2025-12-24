bank bjb dan Indomaret Jajaki Kolaborasi Maksimalkan Layanan Perbankan

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperluas sinergi kolaborasi strategis dengan berbagai mitra nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat peran intermediasi perbankan dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan bank bjb dalam menjawab dinamika kebutuhan nasabah yang semakin beragam.

Salah satu inisiatif terbaru diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara bank bjb dan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) tentang pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, bersama Coordinator Director Indomaret sekaligus President Director PT Indoritel International Haliman Kustedjo pada Selasa, 23 Desember 2025, bertempat di Menara Indomaret, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Turut hadir menyaksikan Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini dan Marketing Director Indomaret Alvin Widjaja, Franchise Executive Director Indomaret Jemmy Yulianto, Marketing Director Franchise Handoko beserta jajaran manajemen dari kedua belah pihak.

Melalui kolaborasi ini, bank bjb menegaskan dukungannya untuk menghadirkan layanan perbankan yang makin dekat, relevan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha. Sinergi ini dirancang untuk membuka ruang pertumbuhan baru yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sektor ritel dinilai memiliki potensi bisnis yang sangat besar dan berkelanjutan, seiring dengan tingginya aktivitas transaksi harian masyarakat. Jaringan Indomaret yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia menjadi peluang strategis bagi bank bjb untuk memperluas penetrasi layanan perbankan.

Dalam aspek funding, kerja sama ini membuka potensi penempatan dana melalui giro maupun bentuk pengelolaan dana lainnya yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pengelolaan likuiditas dan transaksi keuangan.