bank bjb dan Kemendikdasmen Perkuat Layanan Keuangan Guru, Dorong Transformasi Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap dunia pendidikan, bank bjb menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui dukungan terhadap para guru.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara bank bjb dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa 11 November 2025.

Kerja sama strategis ini mengusung tema “Sinergi Tugas Bidang Literasi Keuangan dan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah”, yang menandai langkah penting dalam memperkuat peran lembaga keuangan nasional dalam mendukung kesejahteraan serta profesionalisme tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga menegaskan peran bank bjb sebagai agen pembangunan daerah yang terus berkontribusi terhadap kemajuan sektor-sektor strategis nasional.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ir. Suharti, M.A., Ph.D.

Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer bank bjb Maman Rukmana, Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking bank bjb Hindun Herdiyani, Pemimpin Divisi Kredit Konsumer bank bjb Joko Hartono Kalisman, Pemimpin Divisi Kredit Ritel bank bjb Rudy Purwadhi dan CEO Regional 2 bank bjb Mohammad Mufti.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi bukti nyata sinergi antara bank bjb dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Melalui kerja sama ini, bank bjb mengambil peran penting dalam mendukung peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, bank bjb akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan Tunjangan Profesi Guru ASN dan Non ASN secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan yang efisien serta memastikan kesejahteraan para guru terjaga.