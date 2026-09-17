bank bjb dan MNC Finance Perkuat Sinergi Bisnis melalui Kerja Sama Asset Buy

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai mitra usaha untuk mengoptimalkan potensi bisnis sekaligus memperluas manfaat produk dan layanan perbankan.

Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui kerja sama Pembelian Piutang (Asset Buy) dengan PT MNC Finance.

Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Piutang (Asset Buy) antara bank bjb dan PT MNC Finance dilaksanakan pada Kamis, 17 September 2026, bertempat di Ballroom Lantai 9, Menara bank bjb Kantor Pusat, Jalan Naripan No. 12–14, Bandung.

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Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya kedua perusahaan memperkuat hubungan bisnis yang telah terjalin sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.

Melalui kerja sama tersebut, bank bjb melakukan pembelian atas portofolio aktif produk pembiayaan kendaraan bermotor roda empat jenis Passenger Car milik MNC Finance.

Nilai kerja sama yang disepakati memiliki plafon sebesar Rp100 miliar, dan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Piutang.

Skema Asset Buy tersebut menjadi salah satu bentuk optimalisasi kapabilitas bank bjb dalam mengelola dan mengembangkan portofolio bisnis.

Di sisi lain, kerja sama memberikan ruang bagi MNC Finance untuk memperoleh dukungan terhadap pengelolaan portofolio pembiayaan yang dimilikinya sesuai dengan kriteria, ketentuan, dan mekanisme yang telah disepakati kedua perusahaan.