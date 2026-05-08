bank bjb dan PT Taspen Perkuat Sinergi Layanan Pembayaran Manfaat Pensiun

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb terus memperluas sinergi untuk menghadirkan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Terbaru, langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama strategis dengan PT Taspen (Persero) terkait layanan pembayaran Tabungan Hari Tua, pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian melalui rekening bank.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara sektor perbankan dan pengelola jaminan sosial nasional.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb, Nunung Suhartini, bersama Direktur Operasional PT Taspen (Persero), Tribuna Phitera Djaja, serta disaksikan Direktur Utama PT Taspen (Persero), Rony Hanityo Aprianto, dan Direktur Keuangan PT Taspen (Persero), Elmamber Sinaga, di Auditorium PT Taspen (Persero), Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan keuangan bagi penerima manfaat Taspen di berbagai daerah.

Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari penguatan hubungan kelembagaan yang telah terjalin antara bank bjb dan PT Taspen.

Melalui sinergi ini, bank bjb akan menghadirkan berbagai layanan perbankan untuk mendukung kebutuhan peserta Taspen secara optimal.

Sinergi yang dibangun diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembayaran manfaat. Dengan sistem layanan yang terintegrasi, penyaluran dana diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat, aman, dan nyaman bagi penerima manfaat.