bank bjb dan PWRI Luncurkan Kartu ATM Co-Branding untuk Pensiunan

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis komunitas masyarakat dengan meluncurkan program inovatif berupa Kartu ATM Co-Branding bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).

Program ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan HUT ke-63 PWRI di Gedung Graha Wredatama, Jakarta Selatan, pada Minggu, 5 Oktober 2025.

Adapun penyerahan simbolis Kartu ATM Co-Branding diserahkan oleh Ketua Umum PB PWRI Prapto Hadi yang didampingi oleh Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer bank bjb Maman Rukmana, kepada : Kepala Staf Kepresidenan Qodari selaku anggota kehormatan PWRI, Ketua PWRI Prov Jawa Barat, Ketua PWRI Prov Banten, Ketua PWRI Kota Bandung, Ketua PWRI Kab. Garut, Ketua PWRI Kab. Majalengka, Ketua PWRI Kab. Karawang dan Ketua PWRI Kab. Sukabumi.

Kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan kartu perbankan untuk memudahkan transaksi keuangan, tetapi juga mengintegrasikan fungsi kartu tersebut sebagai Kartu Tanda Anggota (KTA) PWRI. Dengan desain khusus yang menampilkan identitas organisasi, kartu ini menjadi simbol penghormatan bagi para pensiunan yang tergabung dalam PWRI.

bank bjb menegaskan bahwa dukungan terhadap berbagai komunitas merupakan upaya perusahaan untuk memperkuat sinergi. Melalui program ini, sinergi antara bank bjb dengan PWRI diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh anggota.

Kartu ATM Co-Branding bank bjb – PWRI menghadirkan berbagai kemudahan. Para anggota dapat melakukan transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, hingga pembayaran tagihan secara cepat dan mudah. Selain itu, kartu ini juga berfungsi sebagai identitas resmi anggota PWRI.

Dengan model co-branding ini, bank bjb menunjukkan bahwa strategi bisnis dapat berjalan beriringan dengan pelayanan sosial. Tidak hanya mengejar pertumbuhan bisnis, namun juga memperkuat hubungan dengan komunitas yang memiliki peran besar bagi bangsa.

Pengurus Besar PWRI, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif bank bjb karena memberikan manfaat ganda bagi anggota PWRI, baik dalam hal layanan keuangan maupun identitas organisasi.