bank bjb dan YKEP Perkuat Sinergi, Perluas Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb memperkuat sinergi strategis bersama Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) melalui pembaruan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan.

Kerja sama ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus memperluas pemanfaatan layanan perbankan di dalam ekosistem YKEP Group. Adapun penandatanganan pembaruan MoU dilaksanakan pada Kamis, 27 Agustus 2026, di bjb T Tower, Jakarta.

Pembaruan kerja sama tersebut melanjutkan hubungan yang telah terjalin antara bank bjb dan YKEP sejak 2023.Sekaligus, menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan kerja sama dan membuka ruang pengembangan kolaborasi yang lebih luas dan relevan dengan kebutuhan kedua institusi.

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Sebagai informasi, YKEP merupakan yayasan nirlaba yang didirikan pada 10 Agustus 1972 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Keluarga Besar Angkatan Darat (KBAD) serta masyarakat luas. Dalam menjalankan perannya, YKEP memiliki aktivitas yang mencakup bidang sosial, pendidikan dan kesehatan.

Hingga saat ini, kerja sama bank bjb dengan YKEP Group telah diimplementasikan melalui berbagai produk dan jasa layanan perbankan. Implementasi tersebut mencerminkan perkembangan kemitraan dari hubungan kelembagaan menjadi kolaborasi yang mencakup berbagai kebutuhan finansial dalam ekosistem YKEP.

Dari sisi pembiayaan, bank bjb telah menyediakan fasilitas Kredit Investasi yang dapat mendukung kebutuhan investasi dalam ekosistem YKEP Group. Kerja sama juga mencakup payroll service yang mendukung kebutuhan pengelolaan pembayaran gaji kepada pegawai dalam ekosistem YKEP.

Untuk kebutuhan pembiayaan individu, bank bjb turut menyediakan Kredit Guna Bhakti (KGB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kehadiran kedua produk tersebut memperluas pilihan layanan finansial bagi individu dalam ekosistem YKEP sesuai dengan kebutuhan pembiayaan yang tersedia.

Sinergi juga diperkuat melalui Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pada sisi pengelolaan likuiditas dan dana, kerja sama mencakup penghimpunan dan penempatan dana. Hal ini memberikan ruang bagi YKEP Group untuk mengoptimalkan kebutuhan pengelolaan dana sekaligus memberikan peluang bagi bank bjb untuk memperluas hubungan bisnis melalui pengelolaan dana dalam ekosistem institusi yang telah menjadi mitra strategis.