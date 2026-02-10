bank bjb Dorong Desa Mandiri Melalui Kerja Sama dengan Kemendesa PDT
jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat perannya dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui perluasan sinergi strategis dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Hal ini diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama tentang fasilitasi layanan Bank Pembangunan Daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Nugroho Setijo Nagoro, dan Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, jajaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, serta manajemen bank bjb.
Perjanjian ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan bank bjb dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang inklusif sekaligus memperkuat peran sektor perbankan dalam membangun kemandirian ekonomi desa.
Sinergi tersebut juga merupakan strategi jangka panjang perusahaan dalam menciptakan fondasi ekonomi daerah yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepahaman antara Kementerian Desa dan PDT dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah tentang fasilitasi layanan perbankan bagi masyarakat desa dan daerah tertinggal.
Selain itu, perjanjian ini melanjutkan kerja sama sebelumnya yang telah berjalan sejak 2023 dan berakhir pada 25 Juli 2025, yang kemudian disepakati untuk diperpanjang.
bank bjb perkuat sinergi dengan Kemendes PDT untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa.
