bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Ribuan pelari dari berbagai daerah memadati pusat Kota Surabaya dalam gelaran perdana Suroboyo 10K yang berlangsung meriah pada Minggu (7/6).

Event yang menjadi bagian dari The Ultimate 10K Series Powered by bank bjb itu menghadirkan atmosfer kompetitif, semangat sport tourism, serta keterlibatan masyarakat yang tinggi.

Sejak pagi hari, kawasan Balai Kota Surabaya dan sepanjang rute perlombaan dipenuhi peserta, komunitas lari, warga, serta berbagai pihak yang turut menyukseskan penyelenggaraan event tersebut. Tingginya partisipasi peserta dan dukungan masyarakat di sepanjang rute menjadi salah satu indikator keberhasilan Suroboyo 10K.

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SEVP Korporasi dan Komersial bank bjb Isa Anwari mengatakan Suroboyo 10K merupakan platform yang mampu memberikan dampak positif bagi berbagai sektor.

Sebagai pendukung utama The Ultimate 10K Series Powered by bank bjb, pihaknya menilai event semacam ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian melalui sektor kuliner, perhotelan, transportasi, hingga UMKM.

Isa menjelaskan kehadiran area DIGI bank bjb Teras Lokal menjadi ruang promosi sekaligus mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha setempat.

Selain itu, The Ultimate 10K Series Powered by bank bjb juga menjadi wadah yang mempertemukan komunitas lari dan masyarakat dari berbagai daerah sehingga memperluas konektivitas antarkota melalui olahraga.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Syamsul Hariadi optimistis Suroboyo 10K memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi agenda sport tourism sekaligus bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.