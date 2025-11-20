bank bjb Dukung Economics 360° dan UMKM Binaan Raih Penghargaan

jpnn.com, BANDUNG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) kembali memperkuat ekosistem ekonomi daerah melalui dukungan pada kegiatan Economics 360° Roundtable Discussions di Gedung Sate, Kota Bandung.

Forum ini mengusung tema “Jabar untuk 8 Persen Ekonomi – Menuju Indonesia Emas 2045” dan menjadi ruang penting bagi kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi akselerasi ekonomi Jawa Barat.

Pelaksanaan forum ini merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Jawa Barat sebagai motor pertumbuhan nasional, terutama dalam mendorong inovasi, investasi, dan daya saing UMKM.

Sebagai lembaga keuangan daerah, bank bjb turut mendukung kelancaran kegiatan sekaligus memperkuat kontribusi nyata terhadap pemberdayaan UMKM.

Acara turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar, Ketua Dewan Pembina BA Center, Burhanuddin Abdullah, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital, Ahmad Ridha Sabana, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi serta Pejabat Eksekutif bank bjb.

“bank bjb mendukung penuh forum ini sebagai bagian dari upaya kami dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan memperkokoh sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” ujar Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, penyelenggara menghadirkan The Leadership in Economics Awards / The Economics 360 Awards 2025 sebagai bentuk apresiasi terhadap tokoh dan pelaku UMKM yang berkontribusi signifikan terhadap transformasi ekonomi daerah.

Tahun ini, 10 Debitur UMKM binaan bank bjb berhasil meraih penghargaan di berbagai kategori, baik untuk UMKM di bawah 3 tahun maupun di atas 3 tahun, sebagai berikut: