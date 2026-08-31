bank bjb Dukung Gen Z Jadi Penggerak Ekonomi Desa dan Kemajuan Daerah

jpnn.com, BANDUNG - Potensi desa yang besar perlu dikelola secara terarah agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi terhadap pembangunan desa dan daerah.

Semangat tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam Kick Off Festival Duta Desa Gen Z 2026 yang digelar di Alun-Alun Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Sabtu (29/8/2026).

Mengusung tema “Kembali Ke Desa, Tajir Melintir”, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendorong Generasi Z melihat desa bukan sekadar sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai ruang untuk berkarya, berinovasi, membangun usaha, serta mengembangkan berbagai potensi lokal yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Kegiatan ini mempertemukan berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, perbankan, organisasi desa, hingga generasi muda.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam pembangunan desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., hadir bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA, beserta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dari Pemerintah Provinsi Banten, Gubernur Banten diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Gunawan Rusminto, AP., M.Si. Turut hadir Bupati Serang Hj. Ratu Rachmatuzakiyah,S.Pd.,M.M., jajaran kepala perangkat daerah, para camat dan kepala desa se-Kabupaten Serang, serta pimpinan asosiasi dan organisasi desa nasional.

Dari bank bjb, turut hadir Direktur Operasional bank bjb Herfinia, CEO Regional 4 bank bjb Mohammad Mufti, dan Pemimpin Cabang bank bjb KCK Banten Faridha Siregar. Kehadiran jajaran bank bjb tersebut menjadi wujud dukungan perusahaan terhadap pemberdayaan generasi muda sekaligus penguatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.