bank bjb Dukung Pekerja Migran Indonesia dengan Literasi dan KUR PMI
jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menegaskan posisinya dalam mendukung program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya calon pekerja migran.
Hal itu diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam acara “Pelepasan 1.300 Peserta Magang Jepang oleh Menteri Ketenagakerjaan RI” di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung.
Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sekaligus mempromosikan program magang ke Jepang kepada Masyarakat Jawa Barat.
Program magang ini menjadi salah satu upaya nyata sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Lembaga Pelatihan Kerja Sending Organization (LPK-SO) untuk menekan angka pengangguran dan memberikan peluang kepada peserta magang untuk menjadi sumber daya manusia yang kompeten, terampil dan siap bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional.
AP2LN dan bank bjb telah bekerjasama untuk mewujudkan keuangan inklusif dan peningkatan literasi keuangan bagi pekerja migran. Melalui Kredit Usaha Rakyat bagi Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI).
bank bjb memberikan fasilitas pembiayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon pekerja migran, terdiri dari biaya pengurusan dokumen, pelatihan, dan kebutuhan lainnya untuk kebutuhan keberangkatan.
Partisipasi bank bjb dalam acara ini tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Literasi keuangan menjadi salah satu agenda utama agar para peserta magang memiliki keterampilan dalam mengelola pendapatan, berinvestasi, serta mempersiapkan masa depan yang lebih sejahtera.
