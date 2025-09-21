bank bjb Dukung Penuh Program Perumahan 'Imah Merenah Hirup Tumaninah'

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran inisiatif “Imah Merenah Hirup Tumaninah” yang diusung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Program ini bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh rumah layak huni dan terjangkau, sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang inklusif.

Peluncuran program berlangsung di Sabuga ITB, Kota Bandung, Kamis (18/9/2025), dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Erwan Setiawan, serta bupati dan wali kota se-Jawa Barat.

Dari bank bjb, hadir jajaran direksi termasuk Direktur Utama Yusuf Saadudin, Direktur Korporasi dan UMKM Mulyana, serta Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini.

Direktur Utama bank bjb, Yusuf Saadudin, menegaskan pihaknya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyediaan rumah.

"bank bjb siap mendukung penuh program ini dengan penyaluran kredit perumahan. Dengan sinergi kuat, kami yakin lebih banyak masyarakat Jawa Barat dapat memiliki rumah impian mereka,” ujarnya.

Hingga 22 Agustus 2025, realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara nasional tercatat 178.060 unit rumah atau 50,87 persen dari target 350.000 unit tahun ini. Dari jumlah tersebut, bank bjb bersama bjb syariah menyalurkan 5.049 unit dari alokasi 10.000 unit, atau sekitar 50,49 persen.

Sejak 2016 hingga pertengahan 2025, bank bjb telah menyalurkan 38.878 unit rumah FLPP. Rekam jejak panjang ini menegaskan posisi bank bjb sebagai salah satu penyalur aktif FLPP di Indonesia sekaligus konsisten mendukung agenda nasional penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.