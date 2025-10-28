bank bjb Dukung Program Tiga Juta Rumah, Perluas Akses Hunian Layak di Jawa Barat

jpnn.com, KARAWANG - bank bjb terus menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, yang menjadi bagian dari agenda nasional pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen itu, bank bjb bersama Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Aula Husni Hamid, Komplek Pemerintah Daerah Karawang.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Barat, khususnya wilayah Karawang.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin, serta jajaran direksi bank bjb dan unsur Forkopimda Karawang.

Turut hadir pula asosiasi pengembang, lembaga pembiayaan, pelaku jasa konstruksi, BUMD, dan komunitas UMKM.

Bank bjb menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Pembangunan rumah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri bahan bangunan, konstruksi, serta penyerapan tenaga kerja lokal.

Dengan demikian, program ini menjadi katalis penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat daya saing sektor properti di Jawa Barat.