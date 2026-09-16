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bank bjb Gandeng KAI Commuter Perkuat Ekosistem Pembayaran Digital Transportasi Publik

bank bjb Gandeng KAI Commuter Perkuat Ekosistem Pembayaran Digital Transportasi Publik
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bank bjb dan KAI Commuter memperkuat integrasi layanan perbankan digital dengan transportasi publik. Foto: dok. bjb

jpnn.com, DEPOK - bank bjb terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis guna memperluas jangkauan layanan perbankan sekaligus menghadirkan solusi finansial yang makin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui sinergi strategis bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) dalam pengembangan layanan perbankan, pembayaran digital, hingga penguatan ekosistem transaksi di sektor transportasi publik.

Sinergi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) Layanan Perbankan dan Non Disclosure Agreement (NDA) antara bank bjb dan KAI Commuter yang dilaksanakan pada Selasa, 15 September 2026, di Depo KA Commuter Depok, Jawa Barat.

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Acara turut dihadiri oleh Direktur Utama KAI Commuter Mochamad Purnomosidi, Direktur Keuangan KAI Commuter Nugroho Dwi Sasongko, Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Informasi Teknologi bank bjb M. Asadi Budiman, Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Mulyana serta jajaran manajemen dari kedua belah pihak.

Kolaborasi ini menjadi langkah awal bagi kedua perusahaan untuk mengembangkan hubungan kerja sama yang lebih luas dan strategis.

Tidak hanya berfokus pada transaksi perbankan, sinergi juga diarahkan untuk membangun ekosistem layanan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan, pengguna transportasi publik, serta masyarakat secara lebih luas.

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Salah satu bentuk kerja sama ke depan yang diarahkan adalah co-branding Kartu Multi Trip (KMT) antara bank bjb dan KAI Commuter. Melalui skema tersebut, kedua perusahaan dapat mengembangkan KMT dengan identitas dan branding kedua pihak sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembayaran transportasi publik.

Pengembangan co-branding tersebut juga dapat diperkuat melalui berbagai aktivitas pendukung, seperti channel top up KMT melalui DIGI bank bjb, loyalty program, serta kegiatan yang dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan kedua pihak.

bank bjb dan KAI Commuter memperkuat integrasi layanan perbankan digital dengan transportasi publik.

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