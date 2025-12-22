bank bjb & GoTo Financial Jalin Kerja Sama Penguatan Layanan Bagi Nasabah

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menjalin kerja sama dengan PT Identitas Anak Bangsa, perusahaan penyedia solusi verifikasi identitas berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang merupakan bagian dari GoTo Financial.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka mendukung penguatan layanan digital perbankan.

PT Identitas Anak Bangsa merupakan perusahaan teknologi yang mengembangkan solusi Know Your Customer (KYC) berbasis AI yang dirancang dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan di Indonesia.

Teknologi ini ditujukan untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi, membantu memitigasi potensi penyalahgunaan, serta memperkuat aspek keamanan transaksi, tanpa mengurangi hak dan perlindungan konsumen.

Kerja sama ini merupakan bagian dari langkah strategis bank bjb dalam memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Know Your Customer (KYC), Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), serta perlindungan konsumen.

Dengan pemanfaatan teknologi verifikasi identitas, bank bjb meningkatkan dukungan terhadap proses verifikasi dan validasi data nasabah.

Penerapan teknologi ini ditujukan untuk memperkuat akurasi proses identifikasi, memitigasi potensi risiko penyalahgunaan, serta mendukung efektivitas pengendalian internal tanpa mengurangi hak dan kepentingan nasabah.

Direktur Konsumer dan Retail bank bjb, Nunung Suhartini, mengatakan, kolaborasi strategis antara bank bjb dan GoTo Financial, melalui PT Identitas Anak Bangsa menunjukkan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah.