bank bjb Hadirkan Promo Spesial Bandoeng 10K, Lari Seru Sambil Menabung

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb kembali menghadirkan inovasi menarik melalui program promo Bandoeng 10K yang memberikan kesempatan mendapatkan tiket lari dengan cara yang mudah dan terjangkau.

Program ini dirancang untuk menjangkau para pelari sekaligus masyarakat luas yang ingin menikmati pengalaman berlari di Kota Bandung.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian The Ultimate 10K Series 2026 yang digagas bank bjb bersama Kompas serta Pemerintah Kota Bandung sebagai upaya menggabungkan olahraga, pariwisata, dan ekonomi dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

bank bjb Bandoeng 10K menjadi seri pembuka dari total empat kota dalam rangkaian tersebut, yang akan digelar di Tangerang, Bandung, Semarang, dan Surabaya sepanjang tahun 2026.

Kegiatan bank bjb Bandoeng 10K berlangsung pada tanggal 17 Mei 2026 dengan lokasi start dan finish di Kantor Pusat bank bjb hingga Balai Kota Bandung.

Melalui program promo ini, bank bjb memberikan tiket lari kepada nasabah maupun calon nasabah yang mengikuti skema program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Periode program berlangsung mulai 17 Maret 2026 hingga 9 April 2026, selama kuota masih tersedia, dengan total kuota sebanyak 250 tiket lari yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Program ini terbuka bagi nasabah baru maupun nasabah existing, sehingga memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam event lari bergengsi ini.