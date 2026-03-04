menu
Bank bjb Ingatkan Masyarakat Waspadai Berbagai Modus Penipuan Perbankan jelang Lebaran
Pelayanan bank bjb selama Ramadan dan jelang Lebaran. Foto: dok bjb

jpnn.com, BANDUNG - Menyambut momen Idulfitri 1447 Hijriah, bank bjb memastikan kesiapan penuh dalam mendukung kebutuhan transaksi masyarakat melalui layanan operasional terbatas dan weekend banking di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam menjaga kelancaran aktivitas keuangan nasabah selama periode Ramadan hingga libur Lebaran.

Memasuki periode dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi yang meningkat signifikan, bank bjb melakukan penyesuaian layanan agar masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan perbankan secara optimal.

Baca Juga:

Kesiapan ini mencakup pembukaan kantor cabang tertentu pada tanggal-tanggal strategis, termasuk saat cuti bersama dan akhir pekan.

Kebijakan operasional terbatas diterapkan di sejumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di berbagai kota.

Layanan ini memungkinkan nasabah tetap melakukan transaksi penting seperti setor dan tarik tunai, pemindahbukuan, serta layanan informasi produk perbankan.

Baca Juga:

Selain layanan di kantor cabang, bank bjb juga mengoptimalkan weekend banking di sejumlah titik untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi nasabah yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja.

Dengan demikian, kebutuhan transaksi menjelang mudik, pembagian THR, hingga persiapan kebutuhan keluarga dapat tetap terpenuhi.

Bank bjb tetap menjaga kelancaran aktivitas keuangan nasabah selama periode Ramadan hingga libur Lebaran.

