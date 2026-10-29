bank bjb Laporkan Kinerja Baik di Earning Call Triwulan III Tahun Buku 2026

jpnn.com, BANDUNG - Bank bjb membukukan kinerja yang tetap tumbuh hingga September 2026 di tengah dinamika industri perbankan dan kondisi pasar keuangan yang terus dicermati.

Melalui strategi growth with quality, perseroan berfokus pada penyaluran kredit secara selektif, penguatan dana murah, pengelolaan biaya dana, peningkatan pendapatan berbasis komisi, serta efisiensi operasional dan pengelolaan risiko.

Kinerja tersebut disampaikan dalam Earnings Call Triwulan III Tahun Buku 2026 yang berlangsung di Bandung, Kamis (29/10), dan diikuti oleh investor serta analis pasar modal.

Sebagai entitas pengendali Grup bjb yang membawahi tiga perusahaan anak perbankan dan dua lembaga keuangan nonbank, hingga September 2026 bank bjb secara konsolidasi membukukan total aset sebesar Rp219,7 triliun.

Perusahaan anak memberikan kontribusi aset sebesar Rp44,9 triliun atau sekitar 20 persen terhadap total aset konsolidasi Grup bjb.

Dari sisi intermediasi, total kredit dan pembiayaan konsolidasi mencapai Rp142,3 triliun, dengan penyaluran kredit bank only sebesar Rp112,9 triliun.

Secara kuartalan, outstanding kredit bank only meningkat Rp1,8 triliun dibandingkan posisi triwulan sebelumnya.

Segmen konsumer tetap menjadi kontributor terbesar dalam portofolio kredit bank only, dengan outstanding sebesar Rp74,4 triliun atau sekitar 66 persen dari total kredit.