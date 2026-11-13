bank bjb Perkuat Dukungan bagi Sektor Pertanian melalui Kerja Sama Strategis dengan HKTI

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperluas kolaborasi strategis dengan berbagai organisasi dan pemangku kepentingan nasional sebagai bagian dari komitmen memperkuat peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi produktif.

Kali ini, bank bjb menjalin kerja sama dengan Yayasan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Layanan Perbankan dan Sistem Pembayaran dalam Pengembangan HKTI Cold Chain Ecosystem.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum HKTI periode 2025–2030, Dr. H. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA; Ketua Yayasan HKTI sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Tani Purnawirawan, Mayjen TNI (Purn.) Dr. Bachtiar Utomo, M.Sc.; SEVP Korporasi dan Komersial bank bjb, Isa Anwari; serta sejumlah tokoh nasional, jajaran pengurus HKTI, kepala daerah, perwakilan pemerintah, akademisi, dan pelaku dunia usaha.

Penandatanganan MoU dilaksanakan pada Rabu, 11 November 2026, di Tangerang, Banten. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Innovation for Food Security and Sustainability Expo & Forum (INNOFOOD) 2026 yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan inovasi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sektor pangan nasional.

Kerja sama ini menjadi langkah konkret bank bjb dalam memperluas jangkauan layanan perbankan sekaligus memperkuat kontribusi lembaga keuangan daerah terhadap pengembangan sektor pertanian.

Melalui sinergi dengan HKTI, bank bjb berupaya menghadirkan dukungan layanan keuangan yang terintegrasi dengan kebutuhan operasional dan aktivitas bisnis dalam ekosistem rantai pasok pertanian.

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Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut mencerminkan komitmen bersama kedua pihak untuk membangun kerja sama strategis dalam penyediaan layanan perbankan dan sistem pembayaran guna mendukung pengembangan serta operasional HKTI Cold Chain Ecosystem.

Pengembangan cold chain ecosystem memiliki peran penting dalam memperkuat rantai pasok produk pangan, mulai dari proses produksi, penanganan, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran.