bank bjb Perkuat Ekosistem Perumahan, Pembiayaan Menjangkau Masyarakat hingga UMKM

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Rumah Subsidi yang berlangsung di Aula Oman Syahroni, Perkantoran Pemda Kabupaten Subang, Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Soklat, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bank bjb untuk memperkenalkan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai fasilitas pembiayaan perumahan dan kredit produktif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Sosialisasi ini juga menegaskan posisi bank bjb sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan berkelanjutan bagi pelaku usaha di sektor produktif.

Sosialisasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat program pembiayaan produktif bersubsidi.

Salah satu instrumen yang diperkenalkan adalah Kredit Program Perumahan (KPP), yang memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan, termasuk bagi masyarakat yang menjalankan usaha berbasis tempat tinggal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait; Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma; Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II Mulya Permana; serta Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto.

Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi yang turut memberikan dukungan terhadap penguatan program perumahan dan pembiayaan bagi masyarakat.