bank bjb Perkuat Pembiayaan Petani, Bawa Potensi Kopi Jawa Barat Mendunia

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), khususnya di sektor perkebunan kopi, melalui kemitraan berkelanjutan dengan Wanoja Coffee.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong produk unggulan Jawa Barat agar semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar internasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap kegiatan pelepasan ekspor Wanoja Coffee yang diselenggarakan pada Selasa (27/10) di Center of Excellence, Korporasi Petani Kopi, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Wanoja Coffee mengekspor 19.200 kilogram kopi ke Arab Saudi dengan nilai transaksi Rp4.017.600.000.

Acara itu turut dihadiri Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania yang mewakili Bupati Bandung, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Ayi Subarna beserta jajaran.

Kemudian, Kepala Divisi Implementasi KEKDA Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Yon Widiyono, Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Yudha Suswardhanto, serta pendiri Wanoja Coffee, Hj. Ety Sumiati.

Pengiriman tersebut menjadi bagian dari perjalanan Wanoja Coffee dalam mengembangkan pasar sekaligus menunjukkan peluang ekonomi yang dapat tumbuh ketika produk perkebunan lokal mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

bank bjb memandang pencapaian ekspor ini sebagai peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan Indonesia.