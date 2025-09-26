bank bjb Perkuat Peran dalam Proyek Strategis dan Akselerasi Investasi di Jabar
jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat arus investasi di Jawa Barat. Dukungan ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia dan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai bentuk nyata, bank bjb memfasilitasi The 3rd West Java Investment Roadshow 2025 yang digelar pada 23 September 2025 di Krakatau Ballroom, T-Tower bank bjb, Jakarta.
Agenda ini merupakan bagian dari rangkaian menuju The 7th West Java Investment Summit 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.
Roadshow tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
Tujuannya, mendorong percepatan investasi sekaligus mempromosikan proyek-proyek ready to offer kepada investor nasional maupun internasional.
Forum ini juga mempertemukan perwakilan pemerintah pusat dan daerah, sektor perbankan, lembaga keuangan internasional, perwakilan diplomatik, hingga investor global. Momentum tersebut diharapkan membuka ruang eksplorasi peluang investasi baru yang ditawarkan Jawa Barat.
Pada kesempatan itu, dipresentasikan 16 proyek prioritas dengan total nilai mencapai Rp 24,6 triliun (USD 1,49 miliar). Proyek mencakup sektor agribisnis, infrastruktur, energi, dan kawasan pengembangan. Antusiasme investor terlihat dari penandatanganan 27 Letter of Intent (LoI) yang dilakukan dalam acara tersebut.
Guna menarik minat investor, pemerintah menawarkan insentif fiskal dan non-fiskal, mulai dari tax holiday, tax allowance, hingga pengurangan pajak super untuk kegiatan riset dan pendidikan.
bank bjb fasilitasi West Java Investment Roadshow 2025, dorong investasi Rp 24,6 triliun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wakil Ketua Baleg DPR: RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Akan Hambat Investasi
- Bea Cukai Pastikan Pengawasan Transparan Meski Kawasan Berikat Terbukti Menarik Investasi
- Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB Berpotensi Meningkatkan Ekonomi Domestik
- Jangan Lewatkan! Promo Eksklusif bank bjb Bikin Perjalanan Impian Jadi Nyata
- Cek Enda DPR: Peningkatan Investasi Hulu Migas Jadi Momentum Perkuat Ketahanan Energi Nasional
- Bea Cukai Layani Impor 1.919 Ekor Sapi ke Pangkalan Bun, Dorong Investasi Peternakan