bank bjb Perkuat Posisi Merek melalui Penghargaan Trusted & Popular Brand 2026

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb kembali memperoleh pengakuan atas reputasi mereknya dengan meraih penghargaan Disway Awards 2026 – Trusted & Popular Brand 2026 untuk kategori Bank Pembangunan Daerah.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap posisi bank bjb sebagai salah satu merek perbankan daerah yang mendapat kepercayaan dan perhatian masyarakat.

Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Disway National Network bekerja sama dengan Infovesta Utama, lembaga riset dan pengolahan data berskala nasional.

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Pencapaian ini menjadi momentum bagi bank bjb untuk terus memperkuat reputasi perusahaan di tengah persaingan industri perbankan yang makin ketat.

Kepercayaan publik merupakan modal strategis bagi perbankan untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan nasabah, memperluas jangkauan layanan, dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Disway Awards 2026 merupakan program penghargaan bagi merek terpercaya dan terpopuler yang didasarkan pada riset dan survei publik.

Program ini bertujuan mengapresiasi perusahaan dan lembaga yang dinilai berhasil membangun reputasi merek di masyarakat berdasarkan tingkat keterpilihan publik dalam kategori masing-masing.

Bagi bank bjb, penghargaan dalam kategori Bank Pembangunan Daerah menjadi pengakuan yang relevan dengan karakter perusahaan sebagai institusi keuangan yang tumbuh bersama masyarakat dan berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.