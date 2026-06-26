bank bjb Perluas Kemitraan Korporasi Melalui Kerja Sama Strategis dengan Primajasa

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan dunia usaha melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Primajasa Perdanarayautama terkait pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama PT Primajasa Perdanarayautama, Amir Mahpud, bersama Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna didampingi Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Mulyana, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini,.

Kemudian, Direktur Operasional bank bjb Herfinia beserta jajaran manajemen bank bjb serta turut hadir Direktur Keuangan dan Logistik Primajasa Arief R. H. Mahpud, Direktur Teknik dan Lapangan Primajasa Malik Mahpud, Direktur Pengembangan Bisnis dan Organisasi Primajasa Bayu Permana Putra, Direktur Operasi Primajasa Adam Mulyana, Direktur Umum Primajasa Sopi Irwan.

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Penandatanganan yang dilakukan di Outlet bank bjb Prioritas, Gedung T-Tower, Jakarta Selatan, Kamis (25/6), sebagai langkah strategis kedua perusahaan dalam membangun sinergi bisnis yang saling memberikan nilai tambah dan manfaat berkelanjutan.

Prosesi penandatanganan berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaborasi dan komitmen untuk memperkuat hubungan kelembagaan yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Setelah penandatanganan MoU, dilakukan pertukaran plakat dan cinderamata sebagai simbol kemitraan strategis yang akan terus dikembangkan di masa mendatang, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh jajaran yang hadir.

Kolaborasi ini menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membuka berbagai peluang pengembangan bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan kedua perusahaan.

Sebagai salah satu perusahaan transportasi darat terkemuka di Indonesia, Primajasa memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.