bank bjb Permudah Masyarakat Berinvestasi lewat ORI029

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemudahan akses investasi bagi masyarakat dari berbagai lapisan.

Melalui penguatan layanan keuangan yang inklusif dan adaptif, bank bjb menghadirkan solusi investasi yang praktis dan relevan dengan kebutuhan nasabah masa kini.

Sejalan dengan upaya tersebut, bank bjb turut memasarkan produk Obligasi Negara Ritel seri ORI029 sebagai salah satu instrumen investasi unggulan.

bank bjb memfasilitasi masyarakat untuk berinvestasi secara lebih mudah melalui sistem layanan terintegrasi berbasis digital, sehingga proses pemesanan dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang ke kantor cabang.

Obligasi ritel menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang menginginkan kepastian imbal hasil dengan tingkat risiko relatif rendah. Instrumen ini juga dijamin oleh negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan rasa aman bagi investor.

ORI029 hadir dalam dua pilihan tenor, yakni tiga tahun dan enam tahun. Pilihan tersebut memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk menyesuaikan investasi dengan tujuan keuangan jangka menengah maupun jangka panjang.

Untuk tenor tiga tahun, ORI029 menawarkan tingkat imbal hasil tetap sebesar 5,45 persen per tahun. Sementara tenor enam tahun memberikan imbal hasil sebesar 5,80 persen per tahun. Kedua skema ini dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi investor.

Masa penawaran ORI029 berlangsung mulai 26 Januari hingga 19 Februari 2026. Selama periode tersebut, masyarakat yang telah memiliki rekening efek di bank bjb dapat melakukan pemesanan melalui laman infobjb.id/sbn yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.