bank bjb Permudah Masyarakat Ikut Merbabu Trail Run Lewat Program Menabung

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb terus mendukung gaya hidup sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai ajang sport tourism.

Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut diwujudkan melalui program promo Merbabu Trail Run 2026, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat memperoleh tiket lomba dengan menabung.

Ajang Merbabu Trail Run merupakan salah satu event lari trail yang menghadirkan pengalaman berlari di kawasan Gunung Merbabu dengan panorama alam pegunungan yang ikonik, udara sejuk, serta lintasan yang menantang. Event ini menjadi destinasi yang dinantikan para pecinta trail run dari berbagai daerah di Indonesia.

Merbabu Trail Run 2026 akan berlangsung pada 5–6 September 2026 di Sunsetfalls Garden & Resort, Magelang, Jawa Tengah. Event tersebut menghadirkan empat kategori lomba, yakni 7K, 12,5K, 25K, dan 50K, sehingga dapat diikuti baik oleh pelari pemula maupun pelari trail berpengalaman.

Melalui dukungan terhadap penyelenggaraan event ini, bank bjb ingin turut memperkuat geliat sport tourism yang tidak hanya mendorong budaya hidup sehat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar melalui peningkatan kunjungan wisatawan, okupansi penginapan, sektor kuliner, transportasi, hingga pelaku UMKM lokal.

Program promo Merbabu Trail Run berlangsung mulai 16 Juli hingga 5 Agustus 2026 atau selama kuota masih tersedia. Program berlaku bagi nasabah baru maupun nasabah existing bank bjb yang memenuhi persyaratan sesuai mekanisme program yang telah ditentukan.

Misal, melalui produk bjb Tandamata Rencana maupun bjb Tandamata Berjangka dengan skema penempatan dana fresh fund sesuai kategori lomba.

Pilihan lainnya tersedia melalui skema hold dana bjb Tandamata serta bank bjb juga menghadirkan penawaran khusus bagi nasabah bjb Prioritas.