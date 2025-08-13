bank bjb Permudah Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan Lewat Layanan Inovatif
jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus berinovasi menghadirkan layanan keuangan yang memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Dua layanan andalan, bjb T-Samsat dan Agen Samsat bjb BiSA, menjadi solusi praktis yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
bjb T-Samsat merupakan tabungan khusus dengan mekanisme autodebet untuk membayar PKB tepat waktu.
Nasabah dapat menyisihkan dana harian, mingguan, atau bulanan sehingga beban pembayaran pajak terasa lebih ringan dan terencana. Sistem ini tetap berjalan meski pemilik kendaraan sibuk atau lupa jadwal.
Sementara itu, Agen Samsat bjb BiSA adalah layanan berbasis jaringan agen laku pandai yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat.
Masyarakat, termasuk yang tinggal di pelosok, dapat membayar pajak kendaraan secara legal tanpa harus datang ke kantor Samsat, berkat integrasi sistem digital dengan data resmi Samsat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Asep Supriatna, mengatakan saat ini pihaknya bersama bank bjb sedang menginisiasi layanan Samsat Prioritas bagi nasabah prioritas serta memperluas jaringan Agen Samsat bjb BiSA.
“Sebagai langkah awal, BUMDes di wilayah Sukabumi telah menjadi Agen Samsat bjb BiSA dan melayani pembayaran pajak melalui aplikasi Sapawarga. Inisiatif ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain,” ujarnya.
bank bjb hadirkan bjb T-Samsat dan Agen Samsat bjb BiSA untuk permudah pembayaran pajak kendaraan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sinergi Anak Usaha Dorong Kinerja bank bjb di Kuartal II 2025
- Pemutihan PKB 2025: bank bjb Tawarkan Cara Bayar Tanpa Antri dan Bebas Denda
- bank bjb Edukasi Pengrajin Batik Cirebon Pentingnya Rencana Pensiun
- Ringankan Beban Warga, Gubernur Khofifah Kembali Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
- Andra Soni Bebaskan Biaya Mutasi Kendaraan dari Luar Banten, Berlaku hingga 31 Oktober
- Didukung Bank Mandiri, Ceria Group Wujudkan Ekspor Perdana Green Nickel