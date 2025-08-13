bank bjb Permudah Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan Lewat Layanan Inovatif

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus berinovasi menghadirkan layanan keuangan yang memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dua layanan andalan, bjb T-Samsat dan Agen Samsat bjb BiSA, menjadi solusi praktis yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

bjb T-Samsat merupakan tabungan khusus dengan mekanisme autodebet untuk membayar PKB tepat waktu.

Nasabah dapat menyisihkan dana harian, mingguan, atau bulanan sehingga beban pembayaran pajak terasa lebih ringan dan terencana. Sistem ini tetap berjalan meski pemilik kendaraan sibuk atau lupa jadwal.

Sementara itu, Agen Samsat bjb BiSA adalah layanan berbasis jaringan agen laku pandai yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat.

Masyarakat, termasuk yang tinggal di pelosok, dapat membayar pajak kendaraan secara legal tanpa harus datang ke kantor Samsat, berkat integrasi sistem digital dengan data resmi Samsat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Asep Supriatna, mengatakan saat ini pihaknya bersama bank bjb sedang menginisiasi layanan Samsat Prioritas bagi nasabah prioritas serta memperluas jaringan Agen Samsat bjb BiSA.

“Sebagai langkah awal, BUMDes di wilayah Sukabumi telah menjadi Agen Samsat bjb BiSA dan melayani pembayaran pajak melalui aplikasi Sapawarga. Inisiatif ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain,” ujarnya.