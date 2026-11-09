bank bjb Raih CNN Indonesia Awards 2026 atas Integrasi Pembiayaan Perumahan dan UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Kontribusi nyata bank bjb terhadap pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem pembiayaan terintegrasi mendapat apresiasi dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026.

Bank bjb meraih penghargaan kategori Integrated Regional Housing & Local Economy Financing Excellence dalam acara yang mengusung tema “Karya Nyata untuk Indonesia Berdaya” pada Jumat, 6 November 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi dan upaya berkelanjutan bank bjb dalam memperkuat fungsi Bank Pembangunan Daerah, khususnya melalui integrasi pembiayaan perumahan, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi lokal.

Penghargaan ini juga menjadi pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam menjalankan peran strategis sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kontribusi yang menjadi perhatian adalah penguatan ekosistem perumahan dan ekonomi lokal melalui pemberdayaan toko bangunan serta tukang bangunan setempat dalam pembangunan rumah layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun anggaran 2026, bank bjb dipercaya menjadi bank mitra dalam program tersebut untuk menyalurkan dana bantuan kepada 49.449 penerima bantuan yang tersebar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan total nilai bantuan mencapai Rp984 miliar.

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Kepercayaan tersebut mencerminkan peran bank bjb dalam mendukung program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Akses terhadap hunian layak merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan keluarga, produktivitas, serta kesejahteraan sosial.