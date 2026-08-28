bank bjb Raih Dua Penghargaan OJK di Puncak Hari Indonesia Menabung 2026

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb kembali mendapat apresiasi atas kontribusinya dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Pada Puncak Hari Indonesia Menabung (HIM) Nasional 2026 yang berlangsung di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, bank bjb menerima dua penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

bank bjb menerima penghargaan dalam kategori Bank Teraktif Pelaksanaan Bank Goes to School (BGTS) serta penghargaan terkait Pembentukan Program OJK PEDULI Termasif.

Pemberian penghargaan dilaksanakan bersamaan dengan Puncak Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026 pada Jumat, 28 Agustus 2026. Agenda Puncak HIM Nasional mencakup penampilan siswa Sekolah Rakyat, simbolis pembukaan atau top up rekening tabungan, pemberian KEJAR Award dan Financial Literacy Award, serta sesi Leader’s Insight.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi OJK kepada bank bjb yang dinilai aktif mendukung upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Penghargaan OJK yang diterima bank bjb sekaligus memperkuat rekam jejak perusahaan dalam menjalankan edukasi keuangan berbasis sekolah.

Kategori Bank Teraktif Pelaksanaan Bank Goes to School menunjukkan pentingnya pendekatan langsung kepada pelajar sebagai bagian dari strategi memperluas pemahaman mengenai layanan dan pengelolaan keuangan.

Sementara itu, penghargaan terkait Pembentukan Program OJK PEDULI Termasif menjadi apresiasi atas kontribusi bank bjb dalam memperluas program yang mendukung agenda literasi dan inklusi keuangan.

Kedua penghargaan tersebut menjadi momentum bagi bank bjb untuk terus meningkatkan kualitas, jangkauan, dan keberlanjutan berbagai program edukasi keuangan.