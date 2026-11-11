bank bjb Raih Outstanding Regional Economic Development Award dari CNBC

jpnn.com, JAKARTA - Peran bank pembangunan daerah (BPD) semakin strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi dan aktivitas ekonomi wilayah.

Tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, BPD juga berperan sebagai katalisator pembangunan dengan memperluas akses pembiayaan serta menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif dan inklusif bagi masyarakat.

Sejalan dengan peran tersebut, bank bjb terus memperkuat kontribusinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Komitmen ini diwujudkan melalui dukungan terhadap berbagai kegiatan ekonomi produktif yang berpotensi mendorong pertumbuhan dan pembangunan daerah.

Kontribusi bank bjb dalam mendukung perekonomian daerah kembali mendapat apresiasi. Dalam ajang Road to CNBC Indonesia Awards 2026, bank bjb meraih penghargaan kategori Outstanding Regional Economic Development Award.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi perseroan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah.

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Direktur Keuangan bank bjb Hana Dartiwan menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan.

Selain itu, bank bjb berkomitmen memperluas dampak positif kehadiran perbankan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.