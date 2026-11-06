bank bjb Raih Pengakuan High Dividend, Bukti Fundamental Perusahaan Terjaga Solid

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali memperkuat reputasinya sebagai perusahaan terbuka dengan fundamental dan kinerja keuangan yang diperhitungkan di pasar modal nasional.

Kali ini, bank bjb terpilih sebagai salah satu perusahaan yang masuk dalam Indeks TEMPO–IDNFinancials 52 Tahun 2026 dengan apresiasi pada kategori High Dividend.

Pengakuan tersebut menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam menjaga kinerja sekaligus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

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Pencapaian ini juga mencerminkan pentingnya pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan, disiplin keuangan, dan penciptaan nilai jangka panjang.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, dalam rangkaian Malam Apresiasi Emiten 2026 yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group bersama IDNFinancials pada Kamis (5/11/2026) di Hotel Fairmont Jakarta.

Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, menyampaikan bahwa terpilihnya bank bjb dalam kategori High Dividend menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan terhadap kinerja perusahaan.

Pengakuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen bank bjb dalam menjaga hubungan yang konstruktif dengan para pemegang saham dan investor.

Indeks TEMPO–IDNFinancials 52 merupakan hasil kolaborasi Tempo Media Group dan IDNFinancials dalam memberikan apresiasi kepada perusahaan terbuka yang memiliki pencapaian serta fundamental bisnis yang diperhitungkan di Bursa Efek Indonesia.