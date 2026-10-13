bank bjb Raih Pengakuan Top 50 Emiten MidCap dalam IICD CG Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb kembali memperoleh apresiasi atas konsistensinya dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Apresiasi tersebut diberikan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) melalui ajang The 17th IICD Corporate Governance Conference and Award 2026.

Dalam ajang tersebut, bank bjb masuk dalam jajaran Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Menengah (MidCap PLCs).

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian independen yang dilakukan IICD terhadap perusahaan publik di Indonesia. Pengakuan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang dinilai menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Mengusung tema “Strengthening Market Confidence through Governance Excellence”, The 17th IICD Corporate Governance Conference and Award 2026 diselenggarakan pada Senin, 12 Oktober 2026, di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

Bagi bank bjb, pengakuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bahwa penerapan GCG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pertumbuhan perusahaan, bukan sekadar pemenuhan ketentuan dan regulasi.

Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, menyampaikan bahwa apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus menjaga kualitas tata kelola sekaligus memastikan setiap proses bisnis berjalan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

“Bagi kami, tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya mengenai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi merupakan fondasi dalam membangun kepercayaan. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi bank bjb untuk menjaga keberlanjutan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ayi.