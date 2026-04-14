bank bjb Raih Penghargaan SPPA 2025, Perkuat Peran di Pasar Keuangan

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb (IDX: BJBR) kembali menorehkan prestasi di industri pasar keuangan nasional dengan meraih penghargaan dalam ajang SPPA BEI Award 2025 yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi aktif bank bjb dalam memanfaatkan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) sebagai platform transaksi surat utang dan sukuk di pasar sekunder.

Dalam ajang tersebut, bank bjb meraih penghargaan pada kategori Most Active Regional Development Bank Repo Category yang mencerminkan kinerja serta partisipasi aktif dalam mendukung pengembangan pasar alternatif.

Penghargaan diterima langsung oleh M. As’adi Budiman dan Jhon Habibie Barus di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (13/4).

bank bjb menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Capaian ini memperkuat posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten mendukung berbagai kebijakan dan inisiatif dari otoritas bursa.

Melalui pemanfaatan SPPA, bank bjb turut berperan dalam menciptakan ekosistem transaksi yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat peran di pasar keuangan nasional.

Partisipasi aktif bank bjb juga mendorong peningkatan likuiditas di pasar keuangan, khususnya pada instrumen efek bersifat utang dan sukuk. Dalam beberapa tahun terakhir, bank bjb terus mengembangkan strategi untuk memperkuat aktivitas transaksi di pasar tersebut.

Strategi tersebut dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kapabilitas internal dalam pengelolaan transaksi fixed income dan repo. Kehadiran SPPA memberikan kemudahan dalam aktivitas perdagangan yang lebih terstruktur dan efisien.