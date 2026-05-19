bank bjb Tawarkan ST016, Investasi Syariah dengan Imbal Hasil Menarik
jpnn.com, BANDUNG - ST016 hadir sebagai salah satu instrumen investasi syariah ritel yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi yang terjangkau dan memberikan manfaat jangka panjang.
Kehadiran produk ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan nasional.
Pada masa penawaran kali ini, ST016 menawarkan dua pilihan tenor, yaitu ST016T2 dengan jangka waktu dua tahun dan imbal hasil 6,05 persen per tahun, serta ST016T4 dengan jangka waktu empat tahun dan imbal hasil 6,25 persen per tahun. Tingkat imbal hasil tersebut dinilai kompetitif di tengah dinamika pasar keuangan saat ini.
Selain menawarkan potensi imbal hasil yang menarik, ST016 juga sesuai bagi masyarakat yang ingin berinvestasi berdasarkan prinsip syariah.
Instrumen ini diterbitkan dan dijamin langsung oleh pemerintah dalam format Green Sukuk Ritel, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah sekaligus mendukung upaya penanganan perubahan iklim melalui instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.
bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan melalui penawaran Sukuk Tabungan seri ST016. Masa penawaran berlangsung pada 8 Mei hingga 3 Juni 2026 dan dapat diakses dengan mudah melalui layanan digital bank bjb.
Melalui kemudahan layanan digital, masyarakat dapat melakukan pemesanan ST016 secara praktis tanpa harus datang ke kantor cabang.
Proses registrasi dan pemesanan dilakukan secara daring melalui platform resmi bank bjb. Dengan layanan yang terintegrasi, nasabah dapat memilih produk investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing.
