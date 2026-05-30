bank bjb Tingkatkan Layanan Perbankan melalui Kerja Sama dengan Lanud Husein Sastranegara

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali memperkuat sinergi strategis dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) melalui penandatanganan Pedoman Kerja Sama dengan Pangkalan Udara (Lanud) Husein Sastranegara.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperluas jangkauan layanan perbankan sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Penandatanganan kerja sama dilaksanakan di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, pada Senin (25/5/2026).

Baca Juga: Transformasi Digital bank bjb Berbuah Penghargaan di DIGIWARA dan SHAFARA 2026

Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Komandan Lanud Husein Sastranegara Marsekal Pertama TNI MD Irman Fathurahman dan Pemimpin Cabang bank bjb Tamansari Adytia Sovana.

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Konsumer bank bjb Maman Rukmana bersama jajaran manajemen bank bjb dan perwakilan Lanud Husein Sastranegara.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi anggota kesatuan TNI AU, khususnya personel Lanud Husein Sastranegara.

Kerja sama tersebut mencakup penyaluran tunjangan kinerja kepada 441 anggota Lanud Husein Sastranegara melalui produk Tandamata Payroll bank bjb.

Selain itu, bank bjb juga menyediakan fasilitas kredit ritel, layanan bantuan penagihan, serta pembayaran kolektif angsuran fasilitas kredit ritel.