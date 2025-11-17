bank bjb Umumkan Penunjukan Resmi Direktur Pengganti Dirut

jpnn.com, BANDUNG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) mengumumkan kabar duka atas wafatnya Direktur Utama Perseroan, Yusuf Saadudin, pada Jumat, 14 November 2025.

Manajemen bank bjb menyampaikan belasungkawa mendalam dan mendoakan almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Sebagai langkah memastikan keberlanjutan operasional, bank bjb menunjuk Direktur Operasional dan Teknologi Informasi, Ayi Subarna, sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama untuk masa enam bulan.

Penunjukan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 0565/SK/DIR-CSE/2025 tanggal 15 November 2025, hingga ditetapkannya Direktur Utama definitif.

bank bjb menegaskan seluruh layanan dan kegiatan operasional tetap berjalan normal di bawah koordinasi Direksi.

Perseroan juga berkomitmen menyediakan informasi resmi melalui kanal komunikasi terverifikasi, serta mengimbau publik mengacu pada sumber resmi perusahaan terkait perkembangan manajemen.

Penunjukan Ayi Subarna sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama menjadi langkah strategis Perseroan untuk menjaga stabilitas, memperkuat arah transformasi, serta memastikan agenda bisnis berkelanjutan tetap berjalan.

bank bjb menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.