Bank Danamon Kembali Masuk Daftar Fortune Indonesia 100

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) kembali masuk dalam daftar 100 perusahaan terbesar versi Fortune Indonesia 100.

Pencapaian ini memperkuat posisi Danamon sebagai salah satu institusi keuangan terkemuka yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Fortune Indonesia 100 2026 memeringkat 100 perusahaan Indonesia dengan pendapatan terbesar berdasarkan kinerja tahun fiskal 2025.

Baca Juga: Manulife Indonesia dan Danamon Luncurkan Proteksi Prima Fleksi Ekstra

Dalam pemeringkatan tersebut, Danamon mencatatkan pendapatan sebesar Rp30,9 triliun dan naik ke peringkat ke-44, yang mencerminkan konsistensi perusahaan dalam memperkuat kinerja bisnis serta menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan.

Danamon juga terus memperkuat transformasi bisnis dan kolaborasi dengan Grup MUFG untuk menghadirkan solusi finansial yang holistik dan komprehensif.

“Kami bangga dapat kembali masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100 tahun 2026. Pencapaian ini merupakan hasil dari kepercayaan nasabah, dedikasi seluruh Danamoners, serta kolaborasi yang kuat dalam Satu Grup Finansial," ujar Nobuya Kawasaki, Direktur Utama Danamon.

Baca Juga: BTN Targetkan Bangun 200 Ribu Unit Rumah Rendah Emisi Pada 2030

"Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat transformasi bisnis untuk menghadirkan solusi finansial yang lebih holistik, sekaligus tumbuh bersama nasabah dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia," imbuhnya.

Nobuya menuturkan kenaikan peringkat Danamon ke posisi ke-44 dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan kinerja dan daya saing yang semakin kuat di tengah dinamika industri.