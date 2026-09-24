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Bank Indonesia Cermati Kasus Transaksi Tidak Sah Dana, Bakal Diinvestigasi

Bank Indonesia Cermati Kasus Transaksi Tidak Sah Dana, Bakal Diinvestigasi
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BI mencermati dan melakukan pendalaman menyeluruh atas insiden transaksi tidak sah yang terjadi pada aplikasi dompet digital DANA. Foto: Dokumentasi BRI.

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia tengah mencermati dan melakukan pendalaman menyeluruh atas insiden transaksi tidak sah yang terjadi pada aplikasi dompet digital DANA.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyatakan pihaknya langsung mengambil langkah pengawasan terkait masalah tersebut.

BI lantas meminta DANA untuk melakukan investigasi menyeluruh, memperbaiki kelemahan sistem, serta memperkuat pengamanan agar transaksi berjalan sesuai standar.

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"DANA bersama pihak terkait telah diminta untuk segera melakukan identifikasi dan verifikasi atas transaksi yang tidak diakui, menindaklanjuti setiap pengaduan konsumen, serta melakukan penyelesaian atas pengaduan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," begitu keterangan tertulis Ramdan yang dikutip pada Kamis (24/9).

Dalam proses penyelesaian ini, Bank Indonesia memastikan pelindungan dan pemenuhan hak konsumen menjadi prioritas utama.

BI juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses tersebut hingga hak-hak konsumen yang terdampak benar-benar terpenuhi sesuai aturan.

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Prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pembayaran yang andal harus selalu mengedepankan keamanan serta pelindungan konsumen secara optimal.

Oleh karena itu, setiap penyelenggara wajib memastikan pengembangan sistem didukung oleh tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian keamanan yang memadai.

BI mencermati dan melakukan pendalaman menyeluruh atas insiden transaksi tidak sah yang terjadi pada aplikasi dompet digital DANA.

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