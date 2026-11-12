Bank Indonesia Ungkap Penyebab Pelemahan Rupiah Beberapa Hari Terakhir

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan pergerakan nilai tukar Rupiah dan mata uang negara kawasan dalam beberapa hari terakhir banyak dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan suku bunga AS pada FOMC Desember 2026 hingga 2027.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan sentimen global tersebut menguat seiring rilis data inflasi AS yang melampaui perkiraan pasar.

Kenaikan ekspektasi suku bunga itu mendorong penguatan dolar AS yang terlihat dari lonjakan indeks DXY ke level 102,96, sekaligus menjadi posisi tertinggi sejak Maret 2025.

"Kenaikan imbal hasil (yield) surat berharga AS turut mendorong investor menarik dana dari pasar keuangan negara berkembang," kata Erwin dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11).

Dari dalam negeri, BI menyebut tekanan terhadap Rupiah datang dari kekhawatiran potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI.

Selain itu, dipengaruhi juga oleh dinamika ekonomi domestik, hingga tingginya kebutuhan valas menjelang akhir tahun.

Meskipun menghadapi tekanan tersebut, laju Rupiah secara umum dinilai masih sejalan dengan pergerakan mata uang negara kawasan dengan pelemahan tipis 0,11% secara bulanan.

Kondisi itu juga ditopang oleh posisi cadangan devisa Indonesia yang tetap terjaga kuat di angka USD146,8 miliar pada akhir Oktober 2026.