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Bank Jago Punya Fitur Baru Bantu Pengguna Atur Keuangan Sesuai Kebiasaan

Bank Jago Punya Fitur Baru Bantu Pengguna Atur Keuangan Sesuai Kebiasaan
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Bank Jago meluncurkan fitur baru yang membantu pengguna mengatur keuangan sesuai kebiasaan. Foto dokumentasi Bank Jago

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Jago Tbk memperkenalkan Inspirasi Kantong, sebuah fitur baru di Aplikasi Jago yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola uang secara lebih personal sesuai tujuan, kebiasaan, dan kondisi finansial masing-masing.

Fitur ini hadir dari keyakinan bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengatur keuangan.

Hal itu dikarenakan, tidak semua pengguna memiliki prioritas, kebutuhan, atau perjalanan finansial yang sama.

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Bank Jago menghadirkan Inspirasi Kantong sebagai panduan untuk menyusun Kantong berdasarkan karakter dan tujuan finansial pengguna.

"Setiap orang memiliki tujuan dan cara mengelola uang yang berbeda. Untuk itu, kami menghadirkan Inspirasi Kantong untuk membantu pengguna menemukan ide komposisi Kantong yang sesuai dan relevan dengan situasi dan keuangan personal mereka di Aplikasi Jago,” ujar Head of Retail Banking Brand & Marketing Bank Jago, Michael Hartawan, Rabu (8/7).

Dia mengatakan saat ini pihaknya menyediakan enam tipe Inspirasi Kantong, yakni Perintis, Pejuang, Pembangun, Pelindung, Penjaga, dan Perancang.

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Keenam tipe tersebut dirancang untuk mewakili karakter pengguna yang memiliki kebiasaan, aspirasi, dan tujuan finansial berbeda.

Untuk mengetahui tipe Inspirasi Kantong, pengguna cukup masuk ke menu Kantong di Aplikasi Jago dan menjawab sejumlah pertanyaan sederhana.

Bank Jago meluncurkan fitur barunya yang membantu pengguna mengatur keuangan pengguna secara lebih personal sesuai kebiasaan dan kondisi finansial.

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