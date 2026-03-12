Bank Jago Sulap Tirai Kedai Jadi Ruang Promosi UMKM Selama Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Jago Tbk menunjukkan komitmennya dalam mendukung ekosistem usaha lokal di Indonesia.

Pada Ramadan 2026, bank itu meluncurkan kampanye inovatif bertajuk “Berkantong Royong”.

Inisiatif itu tersebut unik karena memanfaatkan tirai penutup kedai makan yang biasanya tertutup di siang hari selama bulan puasa sebagai media promosi kreatif bagi para pelaku usaha lokal.

"Gerakan ini bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan perwujudan semangat toleransi dan kebersamaan," kata Head of Retail Banking Brand & Marketing Bank Jago, Michael Hartawan dalam pernyataan resminya, Kamis (12/3).

Melalui fitur Kantong Bersama, Bank Jago menjembatani kolaborasi antara pemilik kedai dan pengusaha lokal agar tetap produktif dan tumbuh bersama di tengah pembatasan jam operasional saat Ramadan.

“Kami ingin menghadirkan semangat Ramadan sebagai momen penuh berkah dengan menciptakan ruang kolaborasi bagi pelaku usaha untuk saling mendukung,” ujar Michael.

Program itu merupakan kelanjutan dari kesuksesan kampanye tahun lalu.

Bank Jago juga memfasilitasi ratusan usaha lokal di wilayah Jakarta hingga Bali.