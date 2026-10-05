Bank Jakarta Buka Peluang Duplikasi Program CSR Biodigester di Seluruh Wilayah

jpnn.com, JAKARTA - Pansus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta bersama Kepala Pokja Pengembangan Ekonomi Sirkular Direktorat Pengurangan Sampah/Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) Asep Setiawan dan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edy Mulyanto meninjau fasilitas pengolahan sampah organik berbasis biodigester komunal di Rusunawa Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (5/10/2026).

Ketua Pansus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi meminta program penanganan sampah sisa olahan dapur (SOD) ini dipastikan berjalan gratis untuk masyarakat.

"Filosofi kita CSR ini harusnya kan menjawab permasalahan. Itu poin pertama," ungkap Ghozi dalam keterangan resmi.

Ghozi menilai program tersebut berpotensi menjadi proyek percontohan yang dapat ditiru oleh instansi lain.

"Dan kalau benchmark ini berhasil ya. Sudin Lingkungan Hidup bisa mencontohnya. Atau pun Bank Jakarta, saya pikir ini menjadi satu prototype CSR yang signifikan dampaknya, menjawab masalah. Kalau ini akhirnya CSR ini menjawab, menangkap permasalahan ini menjadi satu bentuk program, bukan hanya di Rorotan hari ini tapi di berbagai wilayah ini sangat bagus sekali dan saya rasa masyarakat akan mengapresiasi," tutur Ghozi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menyatakan keterbukaannya untuk menduplikasi CSR biodigester di kota-kota administrasi lain di Jakarta.

"Kalau ini nanti berhasil, kami sangat terbuka untuk ini diduplikasi. Ini adalah bagian dari satu prototype dan nanti kalau ini cocok, ini bisa diduplikasi. Memang isunya adalah, sebagaimana nanti disampaikan pak ketua itu, setelah ini dibuat, yang mengelola. Ini harus ada yang mengelola begitu. Walaupun ini gratis, harus ada yang mengelola. Kalau enggak ada yang mengelola ya enggak ada manfaatnya," jelas Agus.

Agus juga mengusulkan agar keberlanjutan pengelolaan hasil CSR dapat diatur secara resmi dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) mendatang.