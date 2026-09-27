Bank Jakarta dan PT SMI Kucurkan Rp2,11 Triliun, Pramono: Untuk Infrastruktur Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta bersama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT. SMI mengucurkan pembiayaan sindikasi sebesar Rp2,11 triliun.

Pembiayaan itu untuk mendukung pembangunan tujuh proyek infrastruktur prioritas di DKI Jakarta.

Hal tersebut diharapkan mempercepat pembangunan transportasi, hunian layak, serta sarana pengendalian banjir di Ibu Kota.

Baca Juga: Pembiayaan dari Bank Jakarta Bikin Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Untung Berlipat

Dari total pembiayaan itu, Bank Jakarta menyediakan dana sebesar Rp1 triliun, sedangkan PT. SMI memberikan dukungan maksimal Rp1,11 triliun.

Perjanjian pembiayaan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Utama PT. SMI Reynaldi Hermansjah, dan Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (16/9) lalu.

Pramono mengatakan pembiayaan sindikasi tersebut menjadi langkah konkret untuk memperkuat pendanaan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Baca Juga: Rano Karno Optimistis Program Pembiayaan Bank Jakarta Memperkuat Ekonomi Pedagang Pasar

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya mengandalkan satu sumber pendanaan, tetapi juga mengembangkan berbagai skema pembiayaan guna mempercepat realisasi proyek-proyek prioritas.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mempercepat pemenuhan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas layanan warga Jakarta,” ucap Pramono.