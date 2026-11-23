Bank Jakarta Dorong 5 Agenda Percepatan Obligasi Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta mendorong lima agenda percepatan penerbitan obligasi daerah untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan tekanan fiskal pemerintah daerah.
Lima agenda tersebut, yakni penyamaan persepsi mengenai fungsi obligasi daerah, penerapan skema pembayaran berbasis pendapatan proyek, penyiapan proyek yang layak dibiayai (bankable), kepastian hukum dan perlindungan investor, serta pelaksanaan proyek percontohan (pilot project).
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan obligasi daerah tidak seharusnya hanya dipandang sebagai instrumen untuk menutup kekurangan anggaran akibat pengurangan transfer ke daerah (TKD).
Sebaliknya, instrumen pembiayaan tersebut harusmenjadi tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan.
"Obligasi daerah ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah,” ucap Agus.
“Bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer kedaerah, tetapi kebutuhan pembangunan terus meningkat dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi," lanjutnya.
Menurut dia, kebutuhan pembangunan daerah tidak bisa terus bergantung pada mekanisme penganggaran APBD tahunan.
Sejumlah proyek strategis membutuhkan pembiayaan dalam jumlab besar dan waktu yang relatif cepat, seperti pembangunan rumah sakit daerah berstandar nasional, penyediaan air bersih, hingga pengembangan transportasi publik.
Bank Jakarta mendorong lima agenda percepatan penerbitan obligasi daerah untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan
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