Bank Jakarta Jalin Kerja Sama Strategis dengan BUMD, BUMN & Perangkat Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Bank Jakarta menjalin kerja sama strategis dengan badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN), dan perangkat daerah DKI Jakarta, mencakup pembiayaan perumahan bagi pekerja sektor informal, elektrifikasi armada Transjakarta, hingga pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas dengan total potensi nilai Rp5,87 triliun.

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan perjanjian kredit itu ditandatangani pada kegiatan Penandatanganan Kerja Sama Strategis BUMD, BUMN dan Perangkat Daerah di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10).

Bank Jakarta bersinergi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), serta Jamkrida Jakarta untuk mendukung program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi pekerja sektor informal.

Program tersebut memiliki potensi nilai Rp587 miliar melalui penyaluran dan penjaminan kredit. Dengan dukungan pembiayaan dan penjaminan, pekerja yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan diharapkan memperoleh kesempatan besar memiliki hunian layak.

Selain di sektor perumahan, Bank Jakarta juga mendukung percepatan transformasi transportasi publik melalui kerja sama dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), yang mencakup pembiayaan program elektrifikas 3.782 armada dengan jangka waktu MoU tiga tahun dan potensi nilai mencapai Rp5,07 triliun. Dukungan pembiayaan diharapkan dapat mempercepat pengembangan armada berbasis listrik sekaligus mendukung pengurangan emisi di Ibu Kota.

Tidak hanya itu, Bank Jakarta juga menjalin kerja sama dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk pembiayaan pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas. Fasilitas kredit yang disiapkan memiliki plafon Rp220 miliar dengan jangka waktu 15 tahun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan transformasi menuju Top 50 Global City pada 2030 membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem perkotaan. Sinergi diperlukan untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas, teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan kualitas layanan publik. “Pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh ekosistem kota,” ujar Pramono.

Dia menekankan setiap kesepakatan yang ditandatangani harus ditindaklanjuti dengan program konkret, target yang terukur, dan tata kelola yang baik. Keberhasilan kerja sama, lanjutnya, tidak cukup diukur dari jumlah perjanjian, tetapi juga manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.