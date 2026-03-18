Bank Jakarta Kembali Dukung Program Mudik Gratis Pemprov DKI

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta kembali mendukung Program Mudik Gratis Lebaran di tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bank Jakarta menyediakan 20 bus dengan berbagai tujuan mudik diberangkatkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/3).

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menjelaskan bahwa dukungan tersebut merupakan komitmen Bank Jakarta dalam memberikan dukungan transportasi mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat DKI Jakarta.

Sebagai BUMD DKI Jakarta, kata Agus, dukungan Bank Jakarta dalam program Mudik Gratis Lebaran 2026 ini adalah wujud sinergi berkelanjutan dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kemudahan bagi warga.

“Bank Jakarta menyediakan total 20 bus dengan tujuan Semarang, Solo, Lampung, Sidoarjo, Kediri, Yogyakarta, Purwokerto, dan Wonogiri,” ucap Agus dalam keterangannya, pada Rabu (18/3).

Selain mendukung program mudik gratis, Bank Jakarta juga menyediakan Posko Mudik Bank Jakarta yang berlokasi di Rest Area KM 429 Semarang dari tanggal 14 sampai dengan 20 Maret 2026.

Posko itu disiapkan untuk memberikan fasilitas istirahat dan layanan bagi para pemudik yang melakukan perjalanan menuju berbagai daerah di Pulau Jawa.

Melalui posko tersebut, para pemudik dapat memanfaatkan berbagai fasilitas seperti area istirahat, kursi pijat, wifi gratis, dan charger gratis.