menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Bank Jakarta Luncurkan Kartu Debit Visa, Pramono: Langkah Awal Transformasi

Bank Jakarta Luncurkan Kartu Debit Visa, Pramono: Langkah Awal Transformasi

Bank Jakarta Luncurkan Kartu Debit Visa, Pramono: Langkah Awal Transformasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri grand launching Kartu Debit Visa Bank Jakarta di Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin (5/1) kemarin. Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa Bank Jakarta meningkatkan layanan perbankan hingga tingkat global.

Hal itu diutarakannya saat menghadiri grand launching Kartu Debit Visa Bank Jakarta di Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin (5/1) kemarin.

“Ini menunjukkan bahwa Bank Jakarta dikelola semakin profesional. Dengan bekerja sama dengan Visa, transaksi dapat dilakukan di mana saja,” ucap Pramono.

Baca Juga:

Dia menuturkan bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan kepercayaan penuh kepada jajaran Direksi dan Komisaris Bank Jakarta untuk mengelola bank tanpa intervensi.

Menurut dia, kepercayaan (trust) merupakan fondasi utama dalam transformasi bank milik pemerintah agar dikelola secara lebih profesional, sehat, dan berdaya saing.

Jaringan Visa sendiri memungkinkan Kartu Debit Visa Bank Jakarta digunakan di lebih dari 200 negara.

Baca Juga:

Pramono berharap layanan Bank Jakarta semakin andal, aman, serta memberikan kemudahan sebesar-besarnya bagi masyarakat hingga tingkat global.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini, kita semua merasa yakin Kartu Debit Visa Bank Jakarta benar-benar bisa dipercaya untuk kelas global,” kata dia.

Pramono Anung mengatakan bahwa Bank Jakarta meningkatkan layanan perbankan hingga tingkat global.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI