Bank Jakarta Luncurkan Kartu Debit Visa, Pramono: Tingkatkan Kepercayaan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta resmi meluncurkan Kartu Debit Visa Bank Jakarta untuk memperluas akses transaksi global bagi nasabah.

Perluasan itu berkolaborasi dengan principal pembayaran global Visa yang menjadi agenda transformasi Bank Jakarta menuju bank daerah yang modern, kompetitif, dan terhubung dengan ekosistem keuangan global.

Peluncuran Kartu Debit Visa Bank Jakarta itu diresmikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo, serta Country Manager Visa Indonesia Vira Widiyasari.

Pramono Anung menyambut baik peluncuran Kartu Debit Visa Bank Jakarta sebagai sebuah kolaborasi dalam membangun bank yang sehat.

“Kalau trust-nya sudah bisa dibangun, saya yakin, bank ini akan 'terbang'. Maka kolaborasi yang dilakukan dengan visa menurut saya adalah salah satu langkah untuk membangun trust, membangun kepercayaan dengan publik,” ujar Pramono.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menegaskan peluncuran Kartu Debit Visa merupakan bagian dari transformasi menyeluruh Bank Jakarta yang berorientasi pada penguatan transaksi, relevansi layanan, dan pengalaman nasabah.

Peluncuran itu merupakan milestone penting dalam perjalanan transformasi Bank Jakarta.

“Melalui kartu ini, kami memperkuat kapabilitas transaksi nasabah sekaligus menegaskan arah Bank Jakarta sebagai bank yang semakin modern, kompetitif, dan terhubung secara global,” kata Agus.