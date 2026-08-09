Bank Jakarta Perkuat Kolaborasi dengan Persija, Lebih Dari Sekadar Sponsorship

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta makin memperkokoh kolaborasi dengan Persija Jakarta sebagai Official Partner dalam mengarungi musim kompetisi 2026-2027.

Lebih dari sekadar sponsorship, kolaborasi bertajuk 'United for Jakarta' itu diarahkan menjadi kemitraan strategis yang mempertemukan ekosistem sepak bola dan komunitas Persija dengan layanan keuangan serta transformasi digital Bank Jakarta.

Kick-off kolaborasi Bank Jakarta dan Persija digelar di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (9/8), dan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo, Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca, Ketua Umum The Jakmania Muhammad Aditya Putra, serta pelatih Persija Shin Tae-yong, jajaran pemain dan official Persija.

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Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan, terdapat kesamaan identitas yang kuat di balik kolaborasi kedua institusi.

"Persija membawa nama Jakarta di dada. Bank Jakarta membawa nama Jakarta dalam identitas kami. Keduanya lahir dan tumbuh bersama kota yang sama. Karena itu, bagi kami kolaborasi ini bukan sekadar sponsorship, tetapi bagaimana dua ekosistem besar Jakarta dapat menciptakan value yang lebih luas bagi masyarakat," ungkap Agus dalam keterangan resmi.

Menurutnya, Bank Jakarta ingin membawa kerja sama tersebut lebih dari sekadar brand visibility menuju engagement yang dapat dirasakan langsung oleh keluarga besar Persija dan The Jakmania.

"From sponsorship to partnership, from visibility to experience. Kami ingin kolaborasi ini nantinya menghadirkan program, benefit dan pengalaman yang relevan bagi keluarga besar Persija dan The Jakmania, sekaligus semakin mendekatkan Bank Jakarta dengan kehidupan masyarakat Jakarta," tambahnya.

Bank Jakarta akan mengembangkan berbagai aktivasi bersama Persija, termasuk pemanfaatan layanan perbankan dan digital pada ekosistem Persija, program loyalitas, benefit bagi suporter serta berbagai program kolaboratif sepanjang musim kompetisi.